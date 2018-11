A Enna la 59^ edizione dei premi dell’anno dell’Ussi

Sarà Enna a ospitare la cinquantanovesima edizione dei Premi dell’Anno dell’Ussi. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli atleti siciliani che si sono distinti nel corso del 2018 si terrà il 18 dicembre alle 17,30 al Teatro Garibaldi in Piazza Umberto I. Fra i gli ospiti della serata ha già confermato la propria presenza il direttore artistico del teatro Mario Incudine.

I Premi dell’Anno dell’Ussi rappresentano la festa dello sport siciliano e ogni anno sono assegnati secondo le segnalazioni dei giornalisti iscritti al gruppo regionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana che hanno assistito e raccontato quotidianamente le gesta di società, personaggi, protagonisti e arbitri degli eventi sportivi nell’arco dell’anno solare.

Ormai in fase di definizione l’elenco dei premiati nelle varie categorie che compongono i premi dell’anno dell’Ussi, fra le quali quella più ambita è legata e intitolata al ricordo di Candido Cannavò. Oltre ai premi per le imprese compiute, ci saranno, fra gli altri, riconoscimenti per il “vecchio campione”, per il “miglior tecnico”, per il “miglior giovane”, il “miglior dirigente”, il “pioniere”, l’arbitro, la “speranza”, il giornalista e la “piccola società”