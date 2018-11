Per 40 anni avrebbe percepito la pensione di reversibilita’ del marito deceduto, ma si era risposata nel 1978

Avrebbe percepito per circa 40 anni la pensione di reversibilità del marito deceduto, ma dopo qualche anno si sarebbe sposata in seconde nozze.

Protagonista della vicenda una settantenne aragonese, che una volta deceduto il coniuge nel 1974, le sarebbe stata assegnata – nel 1975 – la cosiddetta pensione di “reversibilità” grazie alla quale il trattamento previdenziale maturato dal defunto non si estingue con la sua morte poiché viene riconosciuto ai suoi familiari in presenza di determinate condizioni.

Fin qui sembrerebbe tutto normale. Ma non è così.

Infatti, la signora, dopo qualche anno si sposò in seconde nozze e nonostante ciò, continuò a percepire indebitamente la pensione di reversibilità del marito deceduto, non comunicando all’Istituto previdenziale che aveva contratto un nuovo matrimonio, in virtù del quale la pensione non le sarebbe più spettata.

Ma l’aragonese ha fatto finta di nulla per quasi mezzo secolo.

Dopo 40 anni, però, qualcuno si sarebbe accorto degli importi indebitamenti riscossi, e adesso deve restituire tutto quello che ha percepito finora.