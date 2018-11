Pallavolo Aragona: l’Under 18 prepara il debutto in campionato

La formazione Under 18 femminile della “Aradent/Seap Pallavolo Aragona”, allenata da Francesca Scollo e Carina Gotte, è pronta a disputare il campionato regionale a girone “unico”. Il sestetto biancazzurro farà il suo esordio il prossimo 6 dicembre, in trasferta, a Santa Caterina Villarmosa in provincia di Caltanissetta, contro la Dinanike. Il match inizia alle ore 19. Fanno parte del girone anche le seguenti formazioni: Apd Junior San Cataldo Volley, Limpiados Volley di Licata, Asd Volley Gela, Albaverde Caltanissetta, Ass. Dil. P.G.M. Makarina di Mazzarino, Nike San Cataldo. L’”Aradadent/Seap Pallavolo Aragona” debutterà in casa il venerdì 14 dicembre, alle ore 18, contro l’ Ass. Dil. P.G.M. Makarina di Mazzarino. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo le tanti giovani promesse del fiorente settore giovanile della Pallavolo Aragona. La Società del presidente Nino Di Giacomo punta molto sul vivaio e ha deciso di parteciperà anche ai campionati Under 13, Under 17 e Prima Divisione, che cominceranno a breve.