GB, originario di Santa Margherita Belice morto in ospedale dopo aggressione

Un italiano originario di Santa Margherita Belice e’ morto in ospedale a Manchester, dopo essere stato trovato in 10 novembre in un parco disteso e gravemente ferito.

Lo riferisce il Giornale di Sicilia. L’uomo, Peppino Di Corrado, 50 anni, era sposato con una donna inglese ed e’ stato seppellito in Gran Bretagna. In Sicilia aveva tre sorelle che vivono a Santa Margherita Belice.

Il cinquantenne e’ morto dopo giorni di agonia a causa di un emorragia celebrale. Peppino, aggiunge il quotidiano, era molto conosciuto in paese. Si pensa che sia stato vittima di un’aggressione. La polizia inglese ha aperto un indagine ed e’ alla ricerca di un uomo che forse avrebbe visto qualcosa perche’ ripreso dalle telecamere due ore prima del ritrovamento del corpo.

La polizia ha pubblicato la foto dell’uomo che e’ stato avvistato a piedi presso il Central Retail Park di Manchester.