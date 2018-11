Fortitudo verso Scafati, coach Ciani: “Partita complicata, dobbiamo giocare con solidità”

La Fortitudo Agrigento prepara la sfida esterna contro Scafati. I biancazzurri si allenano in vista della nona giornata di campionato. La partita si giocherà al Palamangano di Scafati. Hanno presentato la gara, il coach Franco Ciani ed il giocatore, Lorenzo Ambrosin.

Franco Ciani: “Si apre per noi un ciclo di partite contro le squadre più titolate, Scafati è la prima. Giochiamo in casa loro, hanno cambiato allenatore stanno incominciando a trovare equilibri nuovi. E’ un avversario molto difficile e di grande qualità ed esperienza che sul proprio campo ha sempre saputo imporre una legge ben precisa, dovuta alla loro consistenza. Noi dobbiamo reagire. Non tanto ad una prestazione negativa, perché a Latina abbiamo giocato una partita di altissimo livello, purtroppo non abbiamo concretizzato e portato a casa nulla. Dobbiamo pensare a questa prossima gara con solidità, senza commettere errori perché Scafati ti può spazzare dal campo in pochi minuti”.

Lorenzo Ambrosin: “Veniamo da una partita difficile, dovevamo essere più bravi a rimanere compatti e concentrati fino alla fine. Siamo umani e possiamo sbagliare. Adesso affronteremo Scafati, che è un avversario tosto. Dobbiamo riuscire ad imporre il nostro ritmo, solo così possiamo pensare di vincere questa difficile partita”.