Sindacati, Ciulla aderisce al SIAP

Vincenzo Ciulla, già Segretario Generale Provinciale della CONSAP di Agrigento ha

deciso di aderire al SIAP (Sindacato italiano appartenenti Polizia).

Il passaggio di Ciulla sarà seguito da molte strutture territoriali che lasceranno

la CONSAP per entrare anch’esse a far parte Siap, al fine di realizzare un grande

progetto sindacale pronto a scalare ulteriormente ed in maniera irresistibile la classifica

del panorama sindacale della Polizia di Stato, così da garantire, con sempre maggiore forza, quella piena tutela dei diritti dei Poliziotti e delle loro legittime aspettative che è da sempre l’obiettivo del Sindacato.

“Il SIAP – afferma Ciulla, segretario aggiunto vicario -, garantirà una notevolissima crescita in termini di rappresentatività, con numeri mai raggiunti in precedenza che sconvolgeranno l’attuale panorama sindacale della Polizia di Stato che rappresenterà la base di partenza per una crescita che sarà entusiasmante e che consentirà di rafforzare le capacità di tutelare meglio e di più i Poliziotti”.

Entreranno a far parte della segreteria provinciale anche Enrico Guadagnoli (già

segretario aggiunto Consap) e Ivano Liviabella che daranno nuova luce e contributo in

seno al Sindacato.