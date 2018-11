Lampedusa: sindaco, “Aerei a singhiozzo,subito verifica su Dat Air”

“In questi giorni i collegamenti aerei con Lampedusa stanno andando avanti a singhiozzo, fra ritardi e voli cancellati, con numerosi disagi per passeggeri e residenti. Chiedo all’assessorato regionale alla Mobilita’ ed all’Enac di avviare una indagine per verificare le condizioni in cui opera la Dat, la compagnia aerea che da pochi mesi gestisce le tratte di collegamento con Palermo e Catania in regime di continuita’ territoriale”.

Lo dice Toto’ Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa.

“Bisogna verificare l’affidabilita’ e la qualita’ dei collegamenti offerti dalla Danish Air Transport, anche in relazione agli aeromobili utilizzati – aggiunge – il servizio deve essere effettivamente garantito, non solo sulla carta al momento del bando di gara per le gestione delle tratte in continuita’ territoriale”.