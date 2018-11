Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale in visita a Porto Empedocle

Visita istituzionale questa mattina a Porto Empedocle del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale, dottor Pasqualino Monti. Prima tappa presso la Capitaneria di Porto dove ha incontrato il Comandante, Capitano di Fregata Gennaro Fusco. Nel proficuo e cordiale colloquio sono state affrontate le problematiche relative al porto e le adiacenti aree demaniale le cui competenze sono state di recente trasferite proprio all’Autorità portuale.

Quindi il sopralluogo presso lo scalo portuale per avere una visione diretta del porto, per programmare le priorità di intervento e risolvere le criticità per consentire una migliore fruizione dell’infrastruttura. Il presidente Pasqualino Monti, accompagnato dall’ex Procuratore aggiunto di Palermo dottor Leonardo Agueci componente dell’Oiv, l’Organismo indipendente di valutazione dell’Autorità di sistema portuale, ha quindi visitato la Torre Carlo V dove saranno prossimamente ubicati i locali dell’Ufficio territoriale dell’Autorità di sistema portuale.

Infine il trasferimento in Municipio per l’incontrare il sindaco di Porto Empedocle, avvocato Ida Carmina con la quale il presidente Monti e il comandante Fusco hanno affrontato i temi legati allo sviluppo del porto, discusso della programmazione di importanti investimenti tesi a potenziare l’infrastruttura portuale per ampliare il settore turistico-crocieristico ma anche quello commerciale.