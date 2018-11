Licata: apre la “Cittadella del benessere e dello sport”

La piscina comunale di Licata, realizzata alla fine degli anni ’80, ma mai inaugurata, diventa un Centro socio – riabilitativo per i disabili e non.

Licata, l’ex piscina comunale diventa un Centro socio – riabilitativo per disabili e non. Al via anche gli screening posturali gratuiti per i bimbi da 6 a 12 anni

La società Sanitas per Aquam ha avuto in affitto dal Comune la piscina e l’ha trasformata nella “Cittadella del Benessere e dello Sport”, di fatto facendola rivivere.

Grazie all’apertura del Centro socio – riabilitativo, finiranno i disagi per i disabili, e le loro famiglie. Nella struttura operano professionisti quali psicomotricista, logopedista, neuropsichiatria etc. Grazie all’accordo sottoscritto con il Comune, la società Sanitas per Aquam si impegna a garantire lo screening posturale per tutti i bambini di Licata di età compresa tra 6 12 anni.

L’inaugurazione della struttura è in programma per sabato prossimo, 24 novembre, quando avrà luogo l’Open Day.

Dalle 9.30 alle 16 tutti avranno la possibilità di visitare la Cittadella e di provare, gratuitamente, i servizi offerti.

Alle 18 la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro, alla quale parteciperanno: il sindaco Giuseppe Galanti, l’onorevole Carmelo Pullara, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Russotto, assessori e consiglieri comunali, le autorità civili e militari cittadine, il dirigente nazionale dell’Antiracket Fai, Renzo Caponnetti, oltre ad alcune società sportive locali e dell’hinterland.

All’interno dell’impianto, inoltre, viene garantita tutta una serie di altri servizi: corsi di AquaGym, AquaXFit, Aquadolce, Idrobike, Aquajump, Nuoto bimbi, Corsi preparto, Palestra Fitness, Funzionale, Cardiotraining, Step, Riabilitazione ortopedica, Riabilitazione psicomotoria, Consulenze specialistiche, Palestra posturale, Logopedia, Idroterapia, Centro benessere, Spa, Centro estetico, bar.