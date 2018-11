“Sport: un diritto per tutti”, attivato il progetto all’IC Quasimodo di Villaseta

“Tutti hanno diritto di fare sport, in particolar modo gli adolescenti e i giovani, il nostro compito è metterli in condizione di farlo perché diventi strumento di prevenzione, di stimolo e di reciproco confronto e benessere”.

Lo dichiara il Delegato Coni per la Provincia di Agrigento, Antonella Attanasio, che comunica che il progetto “Sport: un diritto per tutti” sarà attivato presso l’I.C. “S.Quasimodo” di Villaseta.

“Grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica Nellina Librici – spiega Antonella Attanasio – circa 100 alunni dai 7 ai 12 anni potranno frequentare gratuitamente e guidati da tecnici qualificati corsi di avviamento allo sport di Atletica Leggera, Ginnastica Artistica, MountBike, Pattinaggio, Tennis/padel, Tennistavolo, Scherma, Pallacanestro, Pallamano e Calcio a 5”.

I corsi partiranno tra qualche giorno .