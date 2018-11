“Ricette d’Amore” al Teatro della Posta Vecchia

A partire dal 30 novembre e fino al prossimo 2 dicembre, presso il Teatro della Posta Vecchia, andrà in scena la commedia brillante “Ricette d’amore” di Cinzia Berni per la regia e la produzione di Enzo Cordaro. Lo spettacolo, a cura del Gruppo Teatrale “Studio Teatro Giovane” di Agrigento, sarà interpretato da Elisa Capraro, Simona Carisi, Paolo Di Noto, Oriana Fabrizio e Oriana Paolocà.

L’iniziativa conta anche della collaborazione di Angelita Butera quale assistente alla regia nonché di Totò Cutaia ed Enzo Adamo per le scenografie. Vivace negli intrecci e leggera nei contenuti, la commedia è incentrata sui personaggi di Giulia, Irene, Susanna e Silvia le quali frequentano il corso “A tavola con lo chef” e si riuniscono a casa di quest’ultima per preparare l’esame di Arte culinaria. Nell’eseguire le ricette discutono del proprio vissuto, delle esperienze, dei sogni e dei sentimenti finché l’arrivo in casa di Luca, fratello di un vicino di casa di Silvia, non sconvolgerà le loro vite. Le quattro donne, molto diverse tra loro, entreranno in competizione per contendersi l’uomo in una sequenza di equivoci e battute divertenti. Uno spettacolo frizzante e ironico che va interpretato con leggerezza tenuto conto anche dello spirito del titolo che nelle “ricette d’amore” evidenzia il mondo femminile in tutte le sue sfaccettature. Una rappresentazione che pone in rilievo, con sottile umorismo, la complicata essenza delle donne ma che non manca di fare risaltare l’universale sentimento dell’amore.