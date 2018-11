Promozione, Akragas battuta a Misilmeri: risultati e classifica

In Promozione delude ancora l’Olimpica Akragas che, come il gambero, fa un passo avanti e due indietro. La formazione di Giovanni Falsone, non solo non sa più vincere in trasferta, ma viene addirittura battuta dal Don Carlo Misilmeri per 1-0, rete siglata nel primo su calcio di rigore da Albeggiano, ed è stata incapace di raddrizzare il risultato.

La Libertas vince il derby contro il Kamarat per 4-0 mentre perdono Casteltermini, in casa contro il Don Bosco Partinico per 2-0, e la Gattopardo 1-0 in casa del Cinque Torri Trapani.

PROMOZIONE GIRONE A – 11^ Giornata – Ore 14:30

Albatros Fair Play – Monreale 0-0

Balestrate – Vallelunga 1-0

Casteltermini – Don Bosco Partinico 0-2

Cinque Torri Trapani – Football Club Gattopardo 1-0

Don Carlo Misilmeri – Olimpica Akragas 1-0

Libertas 2010 – Kamarat 4-0

Salemi 1930 – Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-0

Vis Borgo Nuovo – Villabate 05/12/18 ore 14:30

Classifica

Salemi 1930 25

Monreale 25

Oratorio S. Ciro e Giorgio 23

Don Carlo Misilmeri 23

Vallelunga 18

Casteltermini 17

Don Bosco Partinico 17

Olimpica Akragas 16^*

Albatros Fair Play 14*

Football Club Gattopardo 13

Cinque Torri Trapani 13

Balestrate 10

Libertas 2010 10

Kamarat 8*

Villabate 7^**

Vis Borgo Nuovo 3*

*Una partita in meno

**Due partite in meno

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 25/11/18

Don Bosco Partinico – Balestrate

Football Club Gattopardo – Albatros Fair Play

Kamarat – Casteltermini

Monreale – Don Carlo Misilmeri

Olimpica Akragas – Vis Borgo Nuovo

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Cinque Torri Trapani

Vallelunga – Salemi 1930

Villabate – Libertas 2010