Agrigento, raccolta del vetro rinviata a sabato prossimo

L’assessore all’Ecologia, Nello Hamel informa che nella giornata odierna i lavoratori addetti alla raccolta della differenziata si asterranno per 2 ore dalle prestazioni e pertanto la raccolta del vetro sarà parziale. Si chiede quindi agli utenti di ritirare i mastelli non raccolti e di rinviare a sabato prossimo il conferimento del vetro.L’assessore comunica che il Comune di Agrigento ha già operato i mandati di pagamento alle ditte che potranno pagare lo stipendio arretrato e pur riconoscendo il diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea esprime rammarico per la mancata revoca dell’astensione dal lavoro oggettivamente non più motivata.