Agrigento, arrestato romeno ricercato su tutto il territorio nazionale

Nel corso della serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, un rumeno di 27 anni, residente in Inghilterra ma di fatto domiciliato in provincia di Agrigento.

Il rintraccio dell’uomo, che era attivamente ricercato in ambito nazionale poiché doveva scontare in carcere una pena definitiva di 4 anni, 7 mesi e 28 giorni di reclusione, poiché tratto in arresto da personale della Questura di Roma e ritenuto colpevole, con sentenza definitiva, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, è maturato nel corso di una vasta operazione anticrimine disposta dal Questore Maurizio Auriemma nel territorio di Canicattì, e condotta dal personale del locale Commissariato di P.S.

L’arrestato è stato sorpreso dalle pattuglie del predetto Ufficio di P.S. all’interno di un noto bar del centro cittadino canicattinese, tra gli avventori dell’esercizio commerciale, e condotto, dopo gli adempimenti di rito, presso la casa circondariale di Agrigento per ivi rimanere ristretto a disposizione dell’A.G.

Si aggiunge che, nel corso della predetta operazione anticrimine, attuata anche con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” di Palermo e della Sezione Polizia Stradale di Agrigento, venivano effettuati 9 posti di controllo in tutto il territorio comunale, identificate 91 persone, controllati 51 veicoli, elevate 17 contravvenzioni al Codice della Strada, 26 persone sono state controllate per accertare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcoolica (etilometro), sono stati effettuati 3 attenti controlli amministrativi ad esercizio pubblici (bar e sale gioco) e sono stati controllate diverse persone sottoposte a misure alternative alla detenzione (arresti domiciliari o detenzione domiciliare).