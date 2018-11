Maltempo, spiagge inondate di rifiuti: Mareamico chiede interventi

Riceviamo e pubblichiamo

“Lo scorso week end il fiume Akragas in piena ha vomitato in mare di tutto. Attualmente tonnellate di rifiuti coprono le nostre spiagge, soprattutto ad ovest del fiume, nella zona di Babbaluciara e Maddalusa. E’ necessario fare qualcosa! Occorre raccogliere almeno le plastiche, prima che il vento e le mareggiate le riportino in mare. Pertanto Mareamico, insieme ad altre associazioni, organizza per domenica prossima 18 novembre – dalle ore 9,00 alle ore 14,00 – una giornata di raccolta delle plastiche presenti nelle spiagge di Maddalusa e Babbaluciara. Facciamo insieme qualcosa per l’ambiente e la nostra città!”