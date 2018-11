Domani alle 18, al Pala Nicosia, Seap Aragona vs Volley Terrasini

E’ tutto pronto in casa Seap Aragona per la sfida di domani, sabato 10 novembre, contro il Volley Terrasini per la quinta giornata di andata del campionato di serie B2. La gara si disputerà al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, con inizio alle ore 18, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook “Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube” a partire dalle ore 17:45. Nel tardo pomeriggio, la squadra svolgerà la seduta di rifinitura al Pala Nicosia con il ripasso degli schemi e delle varie situazioni tattiche.

Coach Francesco Eliseo ha tutte le atlete a disposizione per il secondo derby siciliano consecutivo.

La formazione biancazzurra punta alla vittoria per risalire la classifica. Coach Francesco Eliseo dichiara: “Dopo il turno di riposo e dopo la sconfitta sul campo della capolista Santa Teresa di Riva, dobbiamo riprendere la marcia e dare tutto per conquistare i tre punti. Vogliamo fare bene dinanzi al nostro pubblico, ma guai a sottovalutare l’avversario. Dobbiamo affrontare il Volley Terrasini con la massima determinazione e concentrazione. Serve una superba prestazione del collettivo per portare a casa la vittoria e sono sicuro che le ragazze non deluderanno le attese della vigilia”.