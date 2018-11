Maltempo, ecco come chiedere il risarcimento danni per le aziende agricole

L’amministrazione comunale di Agrigento informa che, a seguito delle piogge alluvionali dal 31 ottobre al 4 novembre 2018, al fine di monitorare e stimare i danni verificatisi nel settore primario, soprattutto a carico delle strutture aziendali, è necessario che le aziende agricole ricadenti nel nostro territorio facciano pervenire opportuna segnalazione da presentare all’Ufficio dell’ispettorato dell’agricoltura di Agrigento. La segnalazione va compilata per ogni singolo evento calamitoso e può essere consegnata direttamente presso gli uffici siti in via Ugo La Malfa 1; il dichiarante deve indicare la produzione ordinaria dell’intera azienda nell’annata agraria interessata all’evento, i danni ai prodotti alle colture distinte per foglio di mappa, la quantità e l’importo presunto del danno, i danni alle strutture interaziendali e alle opere pubbliche di bonifica.

Possono beneficiare degli interventi previsti le imprese agricole, le cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nel territorio comunale di Agrigento.

I moduli delle domande possono essere scaricate dal sito ufficiale del comune di Agrigento www.comune.agrigento.it. Per ulteriori informazioni è disponibile il seguente recapito telefonico 0922/4608622.