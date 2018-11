Filippo Bubbico presenta “Sun village” al Teatro della Posta Vecchia

Venerdì 16 novembre, alle ore 21.00, il Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, sito in via Giambertoni 13, ospiterà il polistrumentista, compositore e producer Filippo Bubbico (tastiere, batteria e voce) il quale si esibirà con Carolina Bubbico (voce) per la presentazione del suo CD d’esordio dal titolo “Sun village”. L’iniziativa, inserita in un tour presso diverse località nazionali, offre una serata all’insegna dell’armonia, del ritmo e della melodia che sono il fulcro pulsante del disco, insieme alla combinazione tra il background armonico proprio della musica “colta” e Jazz con la potenza del coinvolgimento sonoro della musica elettronica. Filippo Bubbico mette in campo una contaminazione artistica e di stile, resa possibile anche grazie all’apporto di musicisti di provenienza internazionale e dalla sinergia creatasi con la sorella Carolina, la quale ha anche collaborato nella scrittura di alcune delle melodie e dei testi del disco. Il CD è uscito lo scorso 21 settembre per l’etichetta discografica Workin’ Label con il sostegno di Puglia Soundsrecords e propone musiche originali che esplorano nuovi sound, da potenti groove funk a beat onirici alla ricerca del massimo potenziale espressivo. Nella tracklist sono presenti 11 brani originali, con testi in lingua italiana e inglese, che compongono un lavoro omogeneo e dalla forte identità. La presentazione del disco fa parte di un vasto tour in vari locali italiani tra i quali le Officine Cantelmo “SEI Festival” di Lecce, il Cappellani Music Megastore di Acireale, il Ridotto dello Spasimo / Blue Brass di Palermo, il Cluster Music & co di Cosenza, il Teatro Forma/Opening Cori Wong di Bari, il Cinema di Bari, l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Palazzo Ulmo di Taranto.

La direzione artistica della serata agrigentina, organizzata da “Aida Event”, è di Joe Gagliardo e Fausto Bruccoleri in collaborazione con Giovanni Moscato, direttore del Teatro della Posta Vecchia.

Per l’ingresso all’evento, al costo di 10,00 euro, è possibile prenotare ai seguenti numeri telefonici: 3395012720/ 0922 26737.