Ricordata la figura dell’agrigentino Empedocle Nestore Gaglio

L’ambasciatore a Roma della Repubblica Araba d’Egitto, Hisham Badr, è arrivato oggi ad Agrigento per celebrare la figura di Empedocle Nestore Gaglio, nato a Girgenti nel 1868, medico e benefattore, che agli inizi del Novecento fondò nella città del Cairo l’ospedale Umberto I° attualmente uno dei punti di riferimento sanitario della capitale egiziana.

Dopo l’incontro in Comune con il sindaco della città dei templi, Lillo Firetto, dove sono state gettate le basi per una futura collaborazione sul piano culturale, l’Ambasciatore egiziano assieme al sindaco e al prefetto, ha scoperto una lapidemarmorea in via San Giuseppe collocata sulla facciata della casa che diede i natali all’illustre agrigentino, per iniziativa di Paolo Cilona presidente del Cepasa.

Presente in rappresentanza della famiglia Gaglio, il nipote del benefattore, Eugenio Benedetti Gaglio, in serata si è svolto al Circolo Empedocleo un convegno per onorare la memoria di un agrigentino che seppe aprirsi al mondo aiutando poveri e malati ed esempio di apertura verso gli altri e di grande generosità sociale.