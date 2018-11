Aragona: dissesto finanziario, archiviata la segnalazione di ricorso dei consiglieri di opposizione

Il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino, comunica che il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali della Regione Siciliana ha archiviato la segnalazione di ricorso presentata dai consiglieri comunali di opposizione, Giuseppe Attardo, Claudio Clemenza e Maria Grazia Licata sulla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario deliberata dal consiglio comunale di Aragona, su proposta dell’attuale amministrazione.

Con una nota, datata 29 ottobre 2018, inviata ai tre consiglieri comunali e per conoscenza al sindaco e al segretario comunale, il responsabile del procedimento, il dott. Antonio Garofalo, ha dichiarato tra l’altro che, in relazione al riscontro fornito dall’amministrazione Pendolino e, soprattutto, al pronunciamento del Tar, il Tribunale amministrativo regionale, non si darà seguito al ricorso presentato dai consiglieri d’opposizione nella considerazione che la “finalità dell’azione conoscitiva che viene richiesta è quella di stabilire se sussistono effettivamente gli elementi previsti per il dissesto economico finanziario dell’Ente”.

La questione rappresentata, conclude il funzionario Garofalo, riguarda lo stesso argomento, oggetto della già richiamata ordinanza del giudice amministrativo.