Maltempo, cancellate altre corse sulla rete ferroviaria siciliana

Per il perdurare del maltempo che sta interessando la Sicilia e in base all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale per le prossime 24 ore, nell’intera giornata di oggi è sospesa la circolazione ferroviaria fra Agrigento e Fiumetorto, linea Palermo – Agrigento, e fra Catania e Lercara, linea Palermo – Catania.

Lo comunica in una nota Rfi. Su entrambe le linee non saranno attivati servizi sostitutivi con autobus, per la contemporanea impraticabilita’ della rete stradale.