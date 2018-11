Agrigento, attivato il comitato operativo comunale di Protezione Civile

Su disposizione del sindaco Firetto e dopo che il dipartimento regionale della protezione civile ha emenato un bollettino di allerta meteo classificato “rosso”, dalla mezzanote di oggi è attivato, così come disposto in questi casi dalle procedure, il comitato operativo comunale di protezione civile che è funzionante per tutta la durata dell’allerta. Il comitato è ospitato presso alcuni locali della scuola media “Castagnolo” in via Manzoni. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la sala operativa della polizia locale ai seguenti numeri: 0922/598585 e 0922/597654. Se le condizioni meteo dovessero sensibilmente migliorare, con ulteriori avvisi da parte della sala operativa regionale, sarà cura di questo Comune dare tempestiva comunicazione alla popolazione.