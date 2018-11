Maltempo, crollo in via Finazzi Agrò: strada chiusa

La pioggia di queste ore ha provocato anche il crollo di una porzione di roccia calcarenitica nei pressi della chiesa dell’Addolorata in via Garibaldi.

A seguito di un sopralluogo congiunto tra i vigli del fuoco del compartimento provinciale di Agrigento e i tecnici dell’ufficio di protezione civile comnunale si è deciso di interdire al traffico veicolare e il transito pedonale nella via Volpe e via Finazzi Agrò. Verifiche tecniche sono in corso per una eventuale riapertura, in tempi brevi, dell’importante arteria di collegamento.