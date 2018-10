I.C. “Montalcini”, un progetto per ricordare la tragedia di Lampedusa

Gli alunni delle classi quarte e quinte dell’I.C. Rita Levi Montalcini, diretto dal dirigente scolastico Luigi Costanza, plesso De Cosmi, sono stati impegnati in un percorso educativo-didattico, che ha avuto come tema ”Oggi come ieri…popoli erranti – Giornata in memoria della tragedia di Lampedusa del 3 Ottobre 2013″.

I ragazzi si sono impegnati nella realizzazione di video, in ricerche e riflessioni verbali e scritte, nella lettura e analisi di testi biblici e poetici, nella realizzazione di cartelloni esplicativi e in canti.

Oltre al lavoro realizzato a scuola, gli alunni si sono impegnati anche in orario extrascolastico, coinvolgendo le famiglie che sono state collaborative, mostrando il loro interesse e la loro sensibilità.

Il percorso si concluderà, nella giornata del 29 Ottobre presso il vescovado alla presenza del Cardinale Francesco Montenegro.I bambini, giornalisti in erba, esporranno al cardinale il motivo della loro visita e faranno delle domande inerenti al tema.

Gli alunni offriranno come dono un “Book” realizzato in collaborazione con le insegnanti, Giddio Lucia Antonina e Siracusa Maria Patrizia e una pergamena.