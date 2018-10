Sorpreso ad un posto di blocco con cinque panetti di “Hashish”, in manette un commerciante riberese

Giovane commerciante riberese è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca.

L’uomo è stato sorpreso nel corso di un controllo lungo la strada statal 115, con cinque panetti di “hashish” nascosti sotto il suo sedile di guida.

Il giovane, in quel momento, non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito alla droga rinvenuta. La sostanza stupefacente recuperata, avrebbe potuto fruttare, ceduta al dettaglio, alcune migliaia di euro.

Per il 23 enne sono pertanto scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”, venendo successivamente ristretto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione svolta, rientra in una forte intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati vari i blitz effettuati in tutta la provincia dai militari dell’Arma ed in particolare, nelle ultime ore, a Raffadali (Ag), con l’arresto di un nigeriano 18 enne ed a Lampedusa, con l’arresto di un pizzaiolo 30 enne del luogo. Considerevole anche la quantità dello stupefacente sequestrato, in particolare “Hashish” e “Marijuana”.