Promozione, l’Olimpica Akragas non decolla, nuova impresa del Casteltermini

Nel campionato di Promozione non decolla l’Olimpica Akragas che pareggia sul campo della Folgore Castelvetrano 1-1.

Un pareggio che allontana ulteriormente i biancazzurri dalla vetta della classifica occupata dal Salemi vittorioso sul campo dell’Albatros Fair Play di Lercara Friddi.

La Libertas Racalmuto batte 3-1 la Gattopardo interrompendo la striscia positiva dei palmesi. Vittoria importantissima per il Casteltermini che ha sconfitto il Monreale per 3-2. Pareggio casalingo per il Kamarat contro il Don Bosco Partinico per 2-2.

Ecco i risultati e la classifica:

PROMOZIONE GIRONE A – 7^ Giornata – Ore 15:30

Balestrate – Don Carlo Misilmeri 1-3

Casteltermini – Monreale 3-2

Cinque Torri Trapani – Olimpica Akragas 1-1

Kamarat – Don Bosco Partinico 2-2

Libertas 2010 – Football Club Gattopardo 3-1

Salemi 1930 – Albatros Fair Play 1-0 giocata sabato

Villabate – Vallelunga 0-4

Vis Borgo Nuovo – Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-2

Classifica

Salemi 1930 18

Don Carlo Misilmeri 17

Oratorio S. Ciro e Giorgio 16

Monreale 15

Albatros Fair Play 13

Casteltermini 13

Football Club Gattopardo 9

Olimpica Akragas 9^*

Vallelunga 9

Don Bosco Partinico 8*

Balestrate 7

Libertas 2010 7

Kamarat 5

Cinque Torri Trapani 4

Villabate 3^

Vis Borgo Nuovo 3

*Una partita in meno

^Un punto di penalizzazione

Prossimo turno – 28/10/18

Albatros Fair Play – Cinque Torri Trapani

Don Bosco Partinico – Villabate

Don Carlo Misilmeri – Salemi 1930

Football Club Gattopardo – Casteltermini

Monreale – Balestrate

Olimpica Akragas – Kamarat

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Libertas 2010

Vallelunga – Vis Borgo Nuovo