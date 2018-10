Riprendono oggi all’Iseda, i corsi di aggiornamento e formazione professionale per gli operatori ecologici

Riprendono oggi, 16 ottobre, i nuovi corsi di formazione professionale dedicati agli operatori ecologici che si occupano del servizio “porta a porta” in tutti e nove i comuni dell’Ato 4 Agrigento est dove la ditta Iseda gestisce la raccolta differenziata.

Gli operatori ecologici saranno suddivisi in gruppi in base al comune dove prestano servizio e verranno aggiornati dal personale specializzato della società Achab sulle tematiche relative ai rifiuti in genere con un’attenzione particolare a quelle che sono le modalità legate alla raccolta differenziata.

Una formazione curata anche questa volta, da Giovanna Paradiso per conto della società Achab e dall’architetto Michele Genuardi, direttore tecnico dell’Iseda, finalizzata a fornire risposte adeguate alle tante perplessità che arrivano proprio dagli operatori ecologici addetti al servizio e che giornalmente, si confrontano sia con privati cittadini ma anche con attività commerciali, che in qualche caso, non hanno ancora del tutto recepito quelle che sono le indicazioni per effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti.

I formatori raccoglieranno quelli che sono i dubbi principali degli operai che effettuano quotidianamente il servizio, in modo da poter trovare delle soluzioni che possano mettere d’accordo le esigenze dei cittadini con quelle del buon funzionamento del servizio stesso.