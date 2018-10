Licata, si dimette l’assessore Lombardo

A causa di sopraggiunte necessità che gli impongono di dover dedicare più tempo ed energie alla propria situazione professionale ed alle esigenze di famiglia, l’assessore comunale al Territorio ed Ambiente, Lavori Pubblici, Gestione Rifiuti, Centro Storico, Manutenzione, Salvatore Lombardo, con una nota indirizzata al Sindaco Giuseppe Galanti, ha rimesso il mandato, rassegnando formalmente le proprie dimissioni.

Nel ringraziare il Sindaco per la fiducia accordatagli, il dimissionario assessore Salvatore Lombardo tiene a sottolineare: “ho ricevuto un onorabilissimo incarico e ritengo di essermi speso al tuo fianco per questa città con spirito di grande abnegazione, offrendo ogni mia risorsa intellettuale ed ogni mia energia. Hai costruito attorno a te una Giunta Municipale di spessore che sicuramente mi ha arricchito e che continuerà a dare prova di capacità e determinazione”, si legge testualmente nella nota che così prosegue:

“Sono passati quasi quattro mesi dal giorno in cui ho giurato di agire negli interessi della città ed oggi posso dire di esser stato fedele a tale giuramento. Ho affrontato sotto la tua guida la quotidianità di essere amministratore in una città dove l’emergenza è la norma, dove le disastrose scelte fatte in passato hanno finito per accumularsi ed assumere dimensioni inverosimili.

Con te – conclude la nota – ho lavorato senza orari, ponendo al centro delle mie giornate le emergenze della città ed affiancandole al lavoro certosino di programmazione mirato ad ottenere un cambiamento visibile, efficace e sicuramente migliorativo per la Urbs Dilectissima.

Oggi scelgo di dimettermi da Assessore e lo faccio responsabilmente”.