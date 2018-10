Frana in via Favignana, grido d’allarme dei residenti

È indetta una conferenza stampa, in via Favignana, a Monserrato, per giovedì prossimo, 18 Ottobre 2018, alle ore 10,30. L’iniziativa è stata promossa e voluta dai residenti di detta via, unitamente al Consigliere Comunale di “Uniti per la Città”, Marco Vullo, che da anni segue la vicenda con interventi e interrogazioni, che intendono denunciare, ancora una volta, l’assoluto ed assordante silenzio delle Istituzioni preposte, in primo luogo l’Amministrazione Comunale a guida del sindaco Lillo Firetto, per cercare di risolvere l’annosa questione relativa alla messa in sicurezza del costone a ridosso della via Favignana, che rischia seriamente di franare. Le recenti ed abbondanti piogge cadute hanno fatto innalzare il rischio che si verifichi questa ipotesi.

“Occorre intervenire con immediatezza al fine di scongiurare il peggio – è il grido d’allarme lanciato dai residenti –. “Gli abitanti di Via Favignana si sentono abbandonati dalle Istituzioni che con il loro vergognoso silenzio costringono le stesse famiglie a vivere in una situazione di assoluto disagio. Vogliamo anche lanciare un appello: alla conferenza stampa di giovedì sono invitati tutti i consiglieri comunali. Solo con una battaglia unitaria e facendo squadra per una questione delicata ed importante si possono ottenere risultati sperati. Con la conferenza stampa di giovedì cercheremo di mettere un punto alla vicenda. Siamo pronti ad azioni di protesta più incisive per cercare di risolvere il problema una volta per tutte. Facciamo infine appello a tutti gli organi di stampa perché siano presenti alla conferenza stampa per dare modo agli agrigentini di fare conoscere una vicenda davvero incresciosa”.