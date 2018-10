Alla “Scala Reale” in mostra i documenti del Comandante Carabinieri Reali Romano dalla Chiesa

Saranno esposti anche dei documenti firmati dal Comandante della Divisione di Agrigento dei Carabinieri Reali, Maggiore Romano dalla Chiesa, alla mostra di uniformi e di cimeli storici dell’Arma che sarà inaugurata il prossimo giovedì 18 ottobre, alle ore 11:00, nella Galleria Espositiva della “Scala Reale” all’interno dell’Ottocentesco “Magnifico Palazzo” dell’ex Provincia (Piazzale Aldo Moro, 1 – Agrigento).

Si tratta di alcune lettere che il padre del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa scrisse nel 1930 all’Amministrazione della “Provincia di Girgenti” per richiedere l’esecuzione di lavori urgenti per la “caserma capoluogo”.

I documenti saranno visionabili, appunto, all’interno della mostra organizzata dal Libero Consorzio Comunale in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento.

La collezione, gentilmente concessa dal Generale di Brigata nella Riserva Michele Di Martino, Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, racconta le tradizioni della Benemerita attraverso un percorso espositivo realizzato con pannelli illustrativi ricchi di immagini d’epoca e una suggestiva raccolta di uniformi storiche, cimeli e documenti originali.

Una storia lunga più di duecento anni nella quale l’Arma dei Carabinieri è stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile presidio “della pubblica e privata sicurezza”: un percorso fatto di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla collettività.

La mostra, rimarrà aperta al pubblico, gratuitamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, sino al 9 novembre 2018, con apertura straordinaria, stesso orario, domenica 4 novembre 2018 in occasione della Giornata delle Forze Armate.