Ad Aragona il primo memorial “Ninetta Spoto” in occasione della Giornata per i diritti delle persone con disabilità

Si è svolta ieri, domenica 14 Ottobre, la prima edizione di “Tutto Incluso – 1^ Memorial Ninetta Spoto” in occasione della Giornata per i diritti delle persone con disabilità.

“Evento organizzato dal Rotary Club Aragona Colli Sicani nella persona del Presidente Avv. Vincenzo Mula con il patrocinio dell’assessorato Politiche Sociali del Comune di Aragona e dalle tante associazioni e volontari presenti sul territorio Aragonese.

Questa giornata – dichiara l’assessore Di Giacomo – nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di incontro e socializzazione per le persone con disabilità e le loro famiglie. Affinché si possa realizzare uno scambio reciproco di valori, esperienze e di conoscenze, utilizzando come strumenti la pittura, il gioco, la cucina e lo sport.

Sappiamo bene che il cammino dell’integrazione delle persone con disabilità e della conoscenza reciproca è ancora lungo, ma crediamo che, grazie anche a giornate come questa, anche i nostri piccoli gesti servano… a far aprire gli occhi, per una nuova cultura della disabilità.

Inoltre – conclude – abbiamo voluto dedicare questa giornata alla memoria di Ninetta Spoto, morta prematuramente 3 anni fa, donna impegnata nel sociale, che ha dato tanto al nostro paese nonostante non fosse di Aragona.

Un particolare ringraziamento va al Presidente Rotary Club Aragona Colli Sicani Avv. Vincenzo Mula, ed a tutte le associazioni e volontari per il grande lavoro e per la grande riuscita dell’evento. Dove l’ingrediente chiave è stato il Cuore!”