Agrigento: droga nel centro storico, arrestato dalla Polizia di Stato

Nell’ambito dei servizi volti al contrasto del fenomeno delittuoso dello spaccio delle sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, nel corso di una massiccia azione anticrimine condotta dalla locale Squadra Mobile, con l’ausilio delle unità cinofile della Questura di Palermo, ha tratto in arresto il cittadino gambiano D.L, quarantaseienne, già noto in quanto gravato da numerosi pregiudizi di polizia per reati specifici.

Nel corso di una meticolosa perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione nella disponibilità dell’extracomunitario, il cane antidroga “ASKO” ha rinvenuto, occultato all’interno di un calzino nascosto dietro il televisore, un notevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, già suddivisa in stecchette per un totale di circa 200 grammi e, quindi, pronta per essere immessa nel mercato della droga agrigentino.

Stante la flagranza del reato, l’uomo è stato tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed, all’esito dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria posto agli arresti domiciliari.