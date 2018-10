Nascondeva hashish al posto della ruota di scorta: arrestato ventenne

I carabinieri hanno sorpreso un ventenne di Sciacca con due panetti di hashish nascosti in auto al posto della ruota di scorta.

Il giovane che è stato fermato ad un posto di blocco dei Carabinieri della Compagnia di Sciacca, lungo la statale 624, che collega quel centro con Palermo, all’altezza della contrada Misilbesi, ha sin da subito mostrato un evidente nervosismo, che è aumentato quando i Carabinieri gli hanno chiesto di aprire il porta bagagli dell’auto su cui viaggiava.

Ed infatti, nel corso di una approfondita ispezione, dal vano della ruota di scorta sono saltati fuori due panetti di “Hashish”, del peso complessivo di oltre un Etto e mezzo, subito sequestrati dai militari. Il giovane, in quel momento, non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito alla droga rinvenuta. La sostanza stupefacente recuperata, ritenuta di ottima qualità, avrebbe potuto fruttare, al dettaglio, oltre mille euro.

Per il 20 enne saccense, C.M., sono pertanto scattate le manette ai polsi con l’accusa di “Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”, venendo successivamente ristretto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.