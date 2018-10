Licata, scoperta evasione IMU per circa 800 mila euro

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Agrigento ha scoperto un’evasione di imposte locali pari a circa 800 mila euro, da parte di soggetti economici proprietari di fabbricati destinati ad attività turistico-commerciale, siti nel Porto Turistico denominato “Marina di Cala del Sole” di Licata.

Le attività ispettive effettuate dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Agrigento, nei confronti di società operanti all’interno della struttura portuale, hanno riguardato il corretto assolvimento dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) dal 2013 al 2017.

Gli accertamenti esperiti, anche con la collaborazione dell’Ente locale, hanno fatto emergere un’evasione dell’I.M.U. per un importo di circa 800 mila euro, nonché l’esistenza di 394 posti barca (dai 4 ai 70 metri), presenti nello specchio d’acqua antistante il porto, non censiti catastalmente, per i quali, ai fini della quantificazione dell’imposta evasa, gli Enti competenti provvederanno all’espletamento delle procedure previste per l’aggiornamento catastale.

Oltre all’imposta evasa, le società che non hanno adempiuto ai previsti pagamenti, saranno soggette anche ad una sanzione amministrativa del 30% dell’importo dovuto, nei casi in cui i ritardi nei pagamenti siano superiori ai 90 giorni.

L’intervento della Guardia di Finanza ha dato impulso ed incisività alle attività di controllo del Comune che verrà sostenuto anche nella fase di accertamento e riscossione attraverso strette forme di collaborazione.

Anche i risultati odierni rientrano nell’alveo di un più articolato e complesso “schema operativo”, attivato su iniziativa del Comando Provinciale Agrigento e volto prioritariamente ad intervenire in maniera tempestiva, completa ed efficace sulle manifestazioni di illegalità fiscale, economico e finanziaria maggiormente pervasive del peculiare tessuto economico locale.

Le attività della Guardia di Finanza agrigentina a tutela delle imposte locali sono state eseguite al fine di garantire ogni forma di equità a favore di chi rispetta le regole.