Fortitudo verso Biella, Ciani: “Non sarà una partita facile”

La Fortitudo Agrigento domenica 14 ottobre affronterà Biella. La partita è valevole per la seconda giornata di campionato di serie A2 Ovest. Quest’oggi nella sala stampa “G. Micalizio” hanno presentato la gara, coach Franco Ciani ed il giocatore, Edoardo Fontana.

“La vittoria contro l’Orlandina – ha detto Ciani – era importante per rompere il ghiaccio sotto il profilo emotivo, per acquisire delle convinzioni nel valutare quello che è il nostro livello competitivo in questo campionato. Contro Biella non sarà una partita facile. Loro, hanno giocatori giovani ma d’esperienza, ma anche americani di grande talento. Affronteremo una squadra che ha una giusta organizzazione di gioco. Dobbiamo essere fluidi ed avere la capacità di attaccare le loro scelte tecniche con lucidità. Biella ti mette nelle condizioni di sbagliare e poi ti punisce. Chiarastella? E’ straordinariamente bello ritrovarlo sotto il profilo umano, sotto l’aspetto tecnico sarà sempre difficile, Albano sarà trainante per la sua squadra come lo è stato in tutta la sua carriera. Carrea, certamente, studierà qualcosa per questa gara. Mi aspetto 40’ di scaramucce tattiche. Dobbiamo essere bravi a gestire il ritmo. Biella è una squadra dotata di grande atletismo”.

“Sto bene, mi trovo molto bene qui – ha dichiarato Fontana –. Contro Biella mi aspetto una partita importante. E’ fondamentale, contro squadre di questo calibro, mantenere la giusta attenzione. Loro sono molto forti. La vittoria contro l’Orlandina ci ha dato una giusta carica. Vincere alla prima di campionato non è stato facile, ma siamo stati bravi. Siamo rimasti sempre uniti, anche nei momenti di difficoltà. Questo mi è piaciuto molto. Bell e Cannon? E’ bello vedere americani che si sacrificano per la squadra, questo ci impone a fare sempre di più”.