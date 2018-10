Agrigento, avvicendamento in Giunta: Muglia subentra ad Amico

Avvicendamento al Comune. Giovanni Amico ha rassegnato le dimissioni da assessore per i crescenti impegni professionali che non gli consentono di dedicare la giusta quantità di tempo all’attività amministrativa. Amico, nominato di recente direttore generale dell’Aeroporto di Lampedusa, nel ringraziare il sindaco, gli altri assessori e lo staff, per la fiducia riconosciuta attraverso l’attribuzione di delicate e centrali deleghe assessoriali, evidenzia il momento di crescita e di miglioramento personale che ha accompagnato questa esperienza, alla quale non farà mancare il proprio apporto esterno. Subentra il professor Massimo Muglia, docente di Economia Pubblica e Relazioni Internazionali, già amministratore della Provincia Regionale e del Comune di Agrigento.

“A Giovanni la gratitudine più vera – ha dichiarato il sindaco Lillo Firetto – per il lavoro di squadra che ha offerto con competenza, rigore e lealtà”.