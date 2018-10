Gibilaro: “installiamo i dossi artificiali in via Persefone”

L’installazione dei dossi artificiali in via Persefone, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, è richiesta dal consigliere Gerlando Gibilaro attraverso una nota indirizzata all’amministrazione comunale.

“Su segnalazione dei cittadini ho effettuato delle verifiche presso la via Persefone – scrive il consigliere Gibilaro -, rilevando che negli orari scolastici certi automobilisti percorrono tale via a velocità sostenuta causando anche incidenti stradali. Pertanto, continua, si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un’azione che assicuri ai residenti la sicurezza di uscire dalle proprie abitazioni senza essere investiti. A tal fine invito l’amministrazione di valutare l’adozione di tutti i provvedimenti e adempimenti necessari per l’installazione dei dossi artificiali e dissuasori di velocità in via Persefone”.