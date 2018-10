Via Regione Siciliana, consigliere segnala stato di degrado

Grido di allarme del Consigliere Comunale Alessandro Sollano in merito allo stato di abbandono totale di Via Regione Siciliana. “Che la Città di Agrigento è trascurata è sotto gli occhi di tutti, che le vie e i quartieri sono abbandonati a se stessi è diventata una normalità, ma a questo dobbiamo aggiungere i rischi derivanti dalla possibilità di incidenti causati dalla poca visibilità per il mancato discerbamento è assurdo” afferma Sollano e continua “il caso emblematico è Via Regione Siciliana, incurata e ad alto rischio per gli animali e pedoni, rappresentati principalmente da anziani e bambini, perchè i veicoli devono fare lo “slalom” per evitare impatti improvvisi, mettendo a serio rischio la vita delle persone. Se esiste un pò di buon senso alle inascoltate grida della Gente, ma soprattutto un pò di cuore dall’Amministrazione Comunale l’invito è quello di attivarsi immediatamente, e comunque, a breve porterò la vicenda in Conferenza dei Capigruppo al fine di definire un eventuale ipotesi di istituzione di una Commissione di Indagine su queste vicende”.



