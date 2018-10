Controlli nelle scuole, denunciato un soggetto

Nella giornata di ieri 8 ottobre 2018, in Canicattì, nell’ambito dei mirati servizi antidroga, attività di vigilanza e prevenzione istituti scolastici, disposti dal Questore Maurizio Auriemma, personale del locale Commissariato di P.S., con il prezioso ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, è intervenuto presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Galileo Galilei ” sito in via Pirandello.

Durante i controlli in prossimità dell’istituto il cane antidroga ha segnalato un soggetto che, all’esito di un controllo è risultato in possesso di sostanza stupefacente verosimilmente marijuana, suddivisa in tre dosi per un peso di g.1,8.

La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dello stesso, ha permesso di rinvenire altri due involucri di sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana, per un peso complessivo di 5,8 grammi.

All’uomo è stato contestato l’illecito amministrativo e pertanto verrà segnalato alla Prefettura di Agrigento.

Controllo analogo veniva fatto presso il Liceo Scientifico ‘’Antonio Sciascia’’ con esito negativo.