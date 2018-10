Calci e pugni ai Carabinieri, arrestati due nigeriani

Due nigeriani sono stati arrestati, dopo una violenta colluttazione avuta con i Carabinieri.

L’episodio si è verificato durante la scorsa nottata. Gli uomini dell’Arma, che perlustrano senza sosta ogni angolo della città, di giorno e di notte, intorno alle 2.30 sono intervenuti a sirene spiegate nella centralissima via Esseneto, dove una donna nigeriana, seminuda, chiedeva aiuto, in strada, a causa di un’aggressione appena subita da due connazionali.

I Carabinieri non hanno fatto in tempo a scendere dall’auto che due energumeni hanno tentato di aggredirli con calci e pugni.

La reazione dei militari non si è fatta attendere. Con una manovra repentina sono riusciti a schivarne i colpi più violenti, riuscendo ad immobilizzare gli aggressori a terra.

Intanto, in pochi minuti, sono giunti sul posto i rinforzi immediatamente inviati dalla Centrale Operativa del comando Provinciale.

L’arrivo di altre due pattuglie, una Gazzella dei Carabinieri e una Volante, ha consentito di ristabilire definitivamente la calma, anche se i due sono rimasti per tutta la notte particolarmente agitati. Fortunatamente, i due coraggiosi Carabinieri se la sono cavata con qualche ammaccatura che li costringerà al riposo forzato per qualche giorno. I due nigeriani invece, un 30enne e un 26enne, quest’ultimo pregiudicato per reati specifici, con regolare permesso di soggiorno, sono stati messi ai domiciliari con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Stessa sorte è toccata, nel pomeriggio di ieri, ad altri due nigeriani. In questo caso, a finire tra le maglie della fitta rete dei controlli antidroga dei Carabinieri sono stati un 19enne e un 20enne, di cui uno pregiudicato che, alla vista dei Carabinieri tra i vicoli di Largo Tumminelli, si sono dati alla fuga. In pochi secondi i due sono stati raggiunti e, dopo una violenta colluttazione, immobilizzati a terra. Nelle loro tasche i militari hanno rinvenuto alcune dosi di hashish che sono state subito sequestrate per essere distrutte.