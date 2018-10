Siculiana, bilancio positivo per il centro informazioni turistiche

Si appresta a concludersi con un bilancio più che positivo l’iniziativa del centro informazioni turistiche gestito dalla associazione Free Mind a Siculiana.

Il progetto è stato realizzato grazie al bilancio partecipato, un utile strumento con cui i privati cittadini possono suggerire agli amministratori di destinare delle somme del bilancio comunale per delle iniziative che ritengono utili per la collettività.

Durante la stagione i volontari della FreeMind hanno accolto e indirizzato centinaia di turisti, che nella maggior parte dei casi sono rimasti stupiti dai tanti punti di interesse da visitare all’interno del territorio siculianese.

Il centro informazioni turistiche, situato in piazza Umberto I°, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Lauricella che per la prima volta è riuscita a dotare Siculiana di uno strumento utilissimo per migliorare l’offerta turistica della città del cristo nero.

“Per la prima volta siamo riusciti ad attivare il centro informazioni turistiche a Siculaian, che per noi rappresenta una svolta fondamentale per il miglioramento dei servizi che offriamo ai tanti turisti che visitano la città” ha dichiarato il Sindaco Leonardo Lauricella “sono molto soddisfatto di essere riuscito a centrare uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati nel nostro programma politico-amministrativo. Bisogna inoltre ringraziare i ragazzi dell’associazione FreeMind che hanno gestito in maniera efficente e puntuale l’ufficio e sono riusciti a realizzare un progetto fortemente richiesto dalle attività del settore turistico. ”

Alla fine del progetto l’associazione FreeMind donerà al Comune un mailing list con tutti i contatti dei visitatori accolti, in modo tale da poterli tenere informati sulle future iniziative ed eventi che si terranno a Siculiana.