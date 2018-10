Carabinieri Agrigento, controlli nel week end: posti di blocco a San Leone, trovati spinelli e multati i conducenti indisciplinati.

Per tutto il weekwnd, i Carabinieri di Agrigento hanno passato al setaccio il litorale di san Leone. Una decina di pattuglie, anche a bordo di auto civetta, ha percorso in lungo e in largo il dedalo di vie e vicoli che si incuneano tra le numerose abitazioni, popolate in estate, ma vissute sporadicamente in vista dell’autunno. Numerosi posti di blocco hanno realizzato una vera e propria cinturazione di tutto il litorale, allo scopo di identificare chiunque passasse da quelle parti, soprattutto nelle ore notturne, anche per disincentivare eventuali “topi di appartamento” intenzionati a colpire in zona. I risultati non si sono fatti attendere.

In due giorni di attività, sono stati passati al vaglio delle banche dati un centinaio di persone, in alcuni casi soggetti noti alle forze dell’ordine e una cinquantina di veicoli, su cui sono state svolte perquisizioni e controlli ai sensi del codice della strada. Come sempre, non è mancato il presidio sul lungomare, con il risultato di scongiurare completamente la presenza di venditori abusivi di merce contraffatta e di parcheggiatori abusivi. Non sono mancati, inoltre, i rinvenimenti di dosi di stupefacente per uso personale, con la conseguente segnalazione all’Autorità prefettizia. Particolare attenzione infine è stata riservata alla sicurezza nella condotta di guida da parte degli automobilisti, nei confronti di alcuni dei quali sono state elevate sanzioni ammnistrative per un totale di circa 1500,00 euro, principalmente per uso del telefono cellulare nella conduzione del veicolo e per guida pericolosa. I controlli proseguiranno in città anche nei prossimi giorni.