Inchiesta “Diplomat”, Cani respinge le accuse

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato di Gaetano Cani.

“In riferimento all’indagine denominata “Diplomat”, relativa al rilascio di

presunti diplomi falsi, ed in relazione anche alle connesse notizie di stampa,

puntualizzo anzitutto di avere ricevuto oggi la notifica dell’avviso di

conclusione delle indagini preliminari e quindi di non avere ancora potuto

esercitare uno dei contenuti essenziali del diritto di difesa, vale a dire quello di

prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico

ministero.

In ogni caso, respingo fin da adesso e con fermezza tutte le accuse che mi sono

state mosse, la cui totale infondatezza non potrà che risultare all’esito

dell’eventuale fase processuale, di fronte ad un giudice terzo ed imparziale.

Mi preme sin d’ora precisare, in particolare, che i timbri sequestrati nella mia

abitazione, diversi anni fa ed in occasione di una perquisizione, non hanno alcun

collegamento con i fatti oggetto dell’indagine sopra indicata ed è destituita di

ogni fondamento la notizia, apparsa sulla stampa, secondo cui era stata scoperta

a casa mia una vera e propria “fabbrica del falso”.

Nel contempo, preciso anche che la somma di denaro a suo tempo sequestrata

presso la mia abitazione è di entità inferiore a quella riportata ed è di

provenienza del tutto lecita.

Ribadisco pertanto la mia serenità, nonostante ricostruzioni giornalistiche

inesatte e fuorvianti, e allo stesso tempo la certezza di poter dimostrare, nelle

sedi opportune, la mia correttezza e linearità”.