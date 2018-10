Agrigento: controlli antidroga nei pressi delle scuole

Continuano senza sosta i controlli antidroga presso gli istituti scolastici del capoluogo e della provincia. Nella giornata di ieri, nell’ambito dei mirati servizi antidroga disposti dal Questore Maurizio Auriemma, in ossequio a precise direttive ministeriali, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato intervenendo nei pressi di un istituto scolastico cittadino ha rinvenuto occultata in un’intercapedine di un muro nella pubblica via, circa gr. 50 di sostanza stupefacente del tipo hashish, già confezionata in dosi e pertanto pronta allo spaccio. Anche in data odierna sono stati effettuati controlli presso il Liceo Classico “Empedocle” e l’istituto scolastico IPIA “Enrico Fermi” all’esito dei quali sono stati rinvenuti alcuni spinelli.