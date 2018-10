Continue bonifiche di intere parti del territorio della Città dei Templi

E’ un lavoro senza sosta quello che viene portato avanti dagli operatori ecologici di Iseda e Sea per cercare di tamponare i danni e il degrado causato dagli incivili che continuano imperterriti a ripulire intere aree del territorio cittadino da sacchetti di rifiuti e immondizia di ogni tipo lasciata a qualsiasi ora del giorno e della sera.

Solo negli ultimi giorni, gli operai Iseda e Sea sono intervenuti in piazza Ugo La Malfa, in via Toniolo, via Gioeni, via Esseneto, via Crispi, via Callicratide, via degli Imperatori e in tutta la frazione di Villaseta.

Incivili in azione scaricano anche materassi e vecchi elettrodomestici

Ormai per strada, i netturbini trovano di tutto, dai materassi a vecchi elettrodomestici, sanitari inutilizzabili, rubinetteria, copertoni di auto e camion a spazzatura domestica.

“Siamo al punto che alcune zone, anche centrali della città, devono essere bonificate solo il giorno dopo essere state ripulite – spiega l’amministratore delegato di Iseda Giancarlo Alongi – perchè i soliti maleducati che evidentemente, non pagano neanche la Tari, continua ad operare quanto e come vogliono. Noi continuiamo ad essere fiduciosi – aggiunge Alongi – che il positivo fenomeno della segnalazione degli abusi, continui a prendere piede. In questo modo, magari si innescherà un circuito virtuoso che permetterà a tutti di vivere in un ambiente migliore. La parte sana della collettività deve aspirare a questo. Noi facciamo il nostro lavoro ogni giorno e questo la gente lo vede con i propri occhi ma possiamo ben poco contro l’inciviltà di pochi a danno di molti”.