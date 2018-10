Aragona, si inaugura il Polo espositivo Chiesa Madonna del Rosario

Domenica 7 Ottobre 2018, alle ore 20.00, presso la Chiesa della Madonna del

Rosario di Aragona, in occasione della celebrazione di Maria Santissima del Rosario,

patrona di Aragona, si inaugura un ulteriore tassello del Museo Diocesano di

Agrigento, alla presenza di S. E. il Cardinale Francesco Montenegro e del

Soprintendente Gabriella Costantino. La riapertura, dopo i restauri degli spazi

espositivi nella cripta della chiesa del Rosario, è frutto della sinergica collaborazione

tra la Soprintendenza di Agrigento e l’Arcidiocesi di Agrigento. Il progetto è stato

finanziato dall’Assessorato Regionale Beni Culturali con contributo della Curia

Vescovile.

La Direzione e la cura scientifica del progetto museale è di Gabriella

Costantino, Soprintendente di Agrigento, già direttore della rilevante operazione di

restauro della Chiesa che negli anni ’90 ha riportato alla luce lo splendido soffitto

ligneo secentesco, occultato da una ridipintura ottocentesca, anch’essa di grande

interesse, oggi esposta nelle sale del museo, grazie alla tecnica dello strappo.

L’allestimento è stato diretto dall’arch. Calogero Licata.

Il vano cripta, opportunamente restaurato, è stato dunque predisposto ad ospitare il

Tesoro della Chiesa, composto da argenti, gioielli, ex-voto, paramenti, ma soprattutto

dal prezioso reliquiario a pendente, in oro, perle, pietre preziose e cristallo di rocca, e

databile al 1686 circa, che sarà esposto nella vetrina centrale. Il gioiello contiene un

frammento della reliquia della Sacra Sindone che apparteneva ai Naselli principi di

Aragona.

Custodita inizialmente in Chiesa Madre la sacra Reliquia della Sindone è stata in

seguito esposta nella chiesa del Purgatorio, e successivamente in quella del Rosario.

Il reliquiario ad urna in argento, destinato a contenere il pendente-gioiello, è stato

commissionato dal Principe Baldassare IV Naselli. Il coperchio piramidale è

sormontato da una statuina in argento, che raffigura l’Ecce Homo. L’urna fu realizzata

nel 1684 dall’argentiere palermitano Giacinto Omodei.

La riapertura del Polo espositivo della Chiesa del Rosario di Aragonae è chiara

testimonianza di come la cooperazione tra le Istituzioni e la comunità ecclesiale,

finalizzata alla valorizzazione del patrimonio comunitario, può diventare elemento

trainante per un rinnovamento umano e sociale del territorio agrigentino.