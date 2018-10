Palma di Montechiaro, test atletici per gli arbitri agrigentini

Lo scorso 30 settembre 2018, allo Stadio comunale di Palma di Montechiaro, i giovani arbitri della provincia di Agrigento sono stati convocati ad un raduno per una giornata di lavoro tecnico e fisico, al fine di trovare non solo le capacità tecniche necessarie per svolgere tale compito ma soprattutto fisiche ed atletiche.

Il raduno d’inizio campionato relativo alla Stagione Sportiva 2018/2019 e riservato a tutti gli ARBITRI e OSSERVATORI OTS e si è svolto domenica 30 Settembre con un programma di lavori molto serrati. Alle 9:00 Presso Campo Sportivo Comunale di Palma di Montechiaro sito in via Olimpia, dove sono stati effettuati i test atletici a cura del Referente atletico Sezionale.

Dopo la pausa pranzo sono stati effettuati i Test tecnici a cura del Settore Tecnico e del Componente CRA ed alle ore 19,30 alla fine dei lavori tutti i giovani arbitri sono stati oggetto di complimenti da parte dello staff ed alcuni hanno avuto anche dei premi speciali per le grandi capacità atletiche dimostrate che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione sportiva.

Complimenti ai giovani arbitri e speriamo nasca nella nostra provincia un futuro direttore di gara di seria A.