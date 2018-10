L’ufficio comunale alle attività produttive di Agrigento informa che, a partire da domenica 7 ottobre, ritorna in vigore il divieto di panificazione a regime di turnazione così come disposto dal decreto assessoriale del 5 marzo 2018.

Detto decreto stabilisce che l’attività di panificazione è “vietata per almeno un giorno alla settimana comprensiva dell’obbligo di chiusura per la prima e terza domenica di ciascun mese”.