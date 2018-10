Pericolo sfiorato a Monserrato, questa mattina, quando a causa delle intense piogge che si sono abbattute sulla zona, un grosso albero si è abbattutto sulla strada.

In quel momento, fortunatamente, non transitava nessuno e solo il caso ha voluto che non ci fossero incidenti.

La situazione in tutto il quartiere, in fatto di “verde pubblico” è particolarmente complicata. Oltre alle pessime condizioni delle atrade e all’immondizia abbandonata dagli incivili e non rimossa, le erbacce hanno raggiunto altezze incredibili e gli alberi presenti non vengono potati da tantissimo tempo e costituiscono dunque un grave pericolo per l’incolumità degli automobilisti.