Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La cerimonia nazionale si è svolta nello Stato Vaticano, presso il Governatorato della Città del Vaticano, con la Santa Messa presso la Chiesa di Maria Madre della famiglia officiata da S.E. il Cardinale Giovanni Angelo BECCIU, alla presenza del Ministro dell’Interno, sen. Matteo SALVINI, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco GABRIELI e del Capo della Gendarmeria Vaticana, Comandante Domenico GIANI. Ad Agrigento, la cerimonia religiosa ha avuto luogo presso la Basilica dell’Immacolata e la Santa Messa è stata officiata da S.E. il Cardinale Francesco MONTENEGRO, alla presenza del Prefetto Dario CAPUTO e di tutte le autorità civili e militari cittadine. Al termine della cerimonia religiosa, il Questore Maurizio AURIEMMA ha donato a S.E. il Cardinale Francesco MONTENEGRO la moneta celebrativa del 50° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS). A seguire, presso il Salone di Rappresentanza della locale Prefettura, il Prefetto Dario CAPUTO ed il Questore Maurizio AURIEMMA hanno consegnato i riconoscimenti premiali ai poliziotti della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia, che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.

La ricorrenza di San Michele Arcangelo è stata anche occasione per la collocazione nell’atrio della Questura del logo della Polizia di Stato con la nuova versione dello stemma araldico realizzato dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” diretti dal Maestro Domenico BOSCIA e per l’esposizione delle divise storiche della Polizia di Stato. Le celebrazioni sul territorio nazionale connesse alla ricorrenza del Santo Patrono anche quest’anno sono state accompagnate dal “Family Day”, giunto alla quattordicesima edizione.

Tutti gli uffici e le strutture della Polizia di Stato sono stati aperti alle famiglie dei poliziotti a motivo di gioiosa condivisione del senso e del valore dell’impegno e dell’operato quotidiano dell’Istituzione. In concomitanza con la ricorrenza di San Michele Arcangelo, si celebra anche il 50° anniversario della fondazione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) che riunisce i poliziotti in congedo. Una delegazione della Sezione di Agrigento, unitamente alle altre Sezioni della penisola, è stata ricevuta in udienza privata presso la Santa Sede da Papa Francesco e domani, sul lungomare di Ostia, sfilerà unitamente agli iscritti delle altre sezioni italiane ed estere, dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA.

Nell’occasione è stata realizzata la moneta celebrativa del 50° anniversario dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Si tratta di un’opera per collezionisti, ideata e disegnata per l’occasione dall’artista-incisore Silvia Petrassi e coniata, in argento, dalla Zecca dello Stato. Su un lato della moneta si trova il logo dell’ANPS con il numero 50 e la scritta “Anniversario” con le date 1968 – 2018, anno di fondazione dell’Associazione e anno di emissione. Sull’altro, in primo piano, ci sono due figure rappresentative dell’Associazione, in divisa di rappresentanza, e, in secondo piano, la figura di San Michele Arcangelo, nella particolare raffigurazione di Guido Reni, che si trova in un suo dipinto custodito a Roma nella chiesa di Santa Maria Immacolata Concezione. L’ANPS ha finalità di alto livello etico, punto di collegamento tra gli operatori in congedo e quelli in servizio che vi aderiscono volontariamente. E’ presente sul territorio nazionale con 170 sezioni e all’estero con due sedi, a Toronto (Canada) e New York (Stati Uniti), e rappresenta più di 30 mila soci. L’Associazione è custode del Medagliere della Polizia di Stato, simbolo del sacrificio e della dedizione del personale della Polizia, oltre che dell’impegno per la sicurezza dei cittadini

ELENCO PREMIATI – CERIMONIA SAN MICHELE

In servizio presso il Commissariato di P.S. di Porto Empedocle, dimostrando professionalità e determinazione operativa espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva di arrestare un soggetto e di denunciarne un secondo in stato di libertà, resisi responsabili del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Porto Empedocle (AG), 08 marzo 2016

Vice Questore CASTELLI Cesare Lode

Assistente Capo DI MAGGIO Calogero Lode

Assistente Capo FALZONE Giuseppe Lode

Assistente CROCE Giovanni Lode

In servizio presso la Squadra Mobile ed il Commissariati d P.S. di Licata, si distinguevano per l’impegno profuso, le elevate capacità professionali e l’intuito investigativo, in un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di tre individui, responsabili del reato di omicidio.

Colonia (Germania), 25 settembre 2015

Commissario Capo ALLETTO Marco Encomio

Sovrintendente Capo PENDOLINO Giuseppe Lode

Sovrintendente Capo SAVARINO Cinzia Lode

Sovrintendente ARGENTO Giuseppe Lode

Sovrintendente PROFETA Fabio Lode

Assistente Capo CASTALDO Raffaele Encomio

In servizio presso la Squadra Mobile, evidenziando capacità professionali e determinazione operativa, partecipava ad una laboriosa indagine di polizia giudiziaria che consentiva di eseguire numerosi provvedimenti cautelari a carico di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di appartenere all’associazione mafiosa “Cosa Nostra” , attivi nell’area centro- occidentale della provincia di Agrigento.

Agrigento, 13 luglio 2016

Assistente Capo Coordinatore LO VETRO Andrea Encomio

In servizio presso la Squadra Mobile, evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo partecipava ad un’operazione di polizia giudiziaria che consentiva l’arresto di tre pregiudicati ed il deferimento all’A.G. , in stato di libertà, di un quarto soggetto, responsabili del reato di traffico di sostanze stupefacenti procedendo, altresì, al sequestro di kg. 1,200 di cocaina.

Caltanissetta, 22 novembre 2015

Assistente Capo Coordinatore VOLO Giovanni Encomio

In servizio presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Agrigento, dimostrando spiccate capacità professionali e dedizione, riconosceva nel volto di un bambino scomparso, quello di un minore annegato in un naufragio il 02 agosto 2014.

Agrigento, 8 aprile 2016

Assistente Capo Coordinatore PARTIPILO Walter Damiano Encomio

In servizio presso la Squadra Mobile, evidenziando notevole determinazione operativa ed intuito investigativo svolgevano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di cinque soggetti resisi responsabili del reato di rapina ai danni di un istituto di credito.

Favara (AG) , 25 maggio 2015

Ispettore Superiore FANTUCCHIO Gaetano Encomio

Assistente Capo SCINTILLA Luca Encomio

Vice Ispettore MARINO Giovanni Lode

Assistente Capo PIRRERA Francesco Lode

Assistente Capo TAORMINA Igor Lode

In servizio presso il Commissariato di Palma di Montechiaro, si distinguevano per capacità professionale in un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un uomo, responsabile di ricettazione, riciclaggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Palma di Montechiaro, 21 marzo 2016

Assistente Capo BALISTRERI Giovanni Encomio

Ispettore Capo LANDRI Raffaele Lode

Assistente Capo PIRITORE Pino Fabrizio Lode

Assistente PRESTI Angelo Lode

Impegnati in servizio di ordine pubblico a Lampedusa, con professionalità e senso del dovere, intervenivano presso il locale HOTSPOT a seguito di un violento incendio, riuscendo a salvaguardare l’incolumità degli ospiti, assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica ed individuare, sottoponendoli a fermo di indiziato di delitto, sette cittadini di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili del fatto delittuoso.

Lampedusa del 17/05/2016

Vice Ispettore TERRITO Vincenzo Encomio

Sovrintendente Capo COLLURA Domenico Lode

Sovrintendente Capo DI SIMONE Antonino Lode

Assistente Capo PARLA Antonino Fabio Lode

In servizio presso il Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro con capacità professionali, si distinguevano in un’attività di polizia giudiziaria, conclusasi con l’arresto di un individuo responsabile dei reati di porto e detenzione illegale di arma da fuoco e relativo munizionamento e di spari in luogo pubblico,.

Palma di Montechiaro, 23 aprile 2016

Ispettore Capo IETRO Rosario Lode

Assistente Capo ATTARDO Salvatore Gaetano Lode

In servizio presso il Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, dando prova di capacità professionali, si distinguevano in un’attività di polizia giudiziaria, conclusasi con l’arresto di un individuo, responsabile del reato di detenzione illegale di arma da fuoco.

Palma di Montechiaro 22.04.2016

Vice Ispettore CIPRIANO Salvatore Stelvio Lode

Assistente AQUILINO Angelo Lode

In servizio presso la Squadra Mobile di Palermo, espletava una laboriosa indagine di polizia giudiziaria che consentiva di sgominare un sodalizio criminale dedito alla commissione di frodi informatiche, mediante l’illecito utilizzo di carte di credito clonate.

Palermo, 29 settembre 2015

Vice Ispettore FAZIO Franco Lode

In servizio presso l’U.P.G.S.P., durante il servizio di Volante, effettuavano un intervento di polizia altamente complesso ed articolato al termine del quale, evidenziando professionalità ed elevate capacità operative, bloccavano e neutralizzavano un soggetto particolarmente violento, traendolo in arresto.

Agrigento, 22 gennaio 2016

Assistente Capo DEMEO Angelo Lode

Assistente STERRANTINO Gianluca Lode